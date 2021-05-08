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"Атлетіко" зіграло внічию з "Барселоною" і зберегло лідерство в Ла-Лізі

Новость на русском → Барселона, Субота 08 травня 2021 19:09
"Атлетіко" зіграло внічию з "Барселоною" і зберегло лідерство в Ла-Лізі Фото: "Атлетіко" зберегло лідерство в Ла-Лізі (twitter.com/Atleti)
Автор: Ігор Литвиненко

В одному з центральних матчів туру в Ла-Лізі "Барселона" в домашніх стінах розписала суху нічию з "Атлетіко". Такий результат дозволив "матрацникам" зберегти лідерство в Ла-Лізі.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Поєдинок почався неспішно. Ніхто з суперників не ризикував і не кидався вперед великими силами, намагаючись розігрувати м'яч до вірного. Але все ж на 19-й хвилині свій забійний момент упустив "Атлетіко". З забійної позиції пробивав Корреа, але його удар в підкаті заблокував центрбек "Барси" Лангле.

А ще через 15 хвилин кіперу "синьо-гранатових" Тер Штегену довелося двічі рятувати свою команду. Спершу після удару Льоренте, а потім і після пострілу від Суареса.

"Барселона" відповіла під кінець тайму. Сольний прохід Мессі закінчився ударом в ближній кут, але хмар свої ворота врятував.

У другому таймі гра продовжилася в схожому стилі. Але на останніх хвилинах "Барса" таки могла вирвати перемогу. На 85-й хвилині Альба накинув на лінію воротарського майданчика, куди набіг Дембеле. Але його удар головою пройшов трохи вище поперечини.

У підсумку сухі нулі, які дозволяють "Атлетіко" за три тури до кінця зберегти першу сходинку в турнірній таблиці. У "матрацників" зараз 77 очок. "Барселона" йде другий з 75 балами, "Реал" третій - 74 очка і на одну гру менше. Завтра мадридський клуб зіграє з "Севільєю", яка йде четвертою з 70 балами.

Нагадаємо, сьогодні достроково чемпіоном Німеччини стала "Баварія". Для мюнхенців Це дев'яте чемпіонство поспіль.

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