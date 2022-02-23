"Атлетико" – "Манчестер Юнайтед": анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" сойдется в поединке с английским "Манчестер Юнайтед". В параллельной встрече сразятся лиссабонская "Бенфика" и амстердамский "Аякс".
Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.
23 февраля, 22:00, Мадрид, "Ванда Метрополитано", телетрансляция на MEGOGO
Живая легенда "Реала" Криштиану Роналду возвращается в Мадрид. Правда, в футболке МЮ, и только для противостояния с "Атлетико". С "матрасниками" у португальца свои счеты. Он забил 25 мячей мадридцам, а еще хет-триком наказывал фанатов "Атлетико" за насмешки.
Теперь Роналду на острие атаки переменчивого "Юнайтед". Манкунианцы чередуют солидные выступления с бледными ничьими и до сих пор не выглядят фаворитом в борьбе за место в топ-4 АПЛ. Хотя последние два матча пока выглядят прологом к возрождению МЮ. Тот же Роналду, Фернандеш и Погба снова on fire.
"Атлетико" в этом сезоне столкнулся со схожими проблемами. Звездные трансферы последних лет создали дилемму для Диего Симеоне. Аргентинец, всегда ставивший на оборону собственных ворот, вынужден меняться. Но этот процесс проходит неидеально. "Матрасники" начали пропускать больше, а впереди не слишком прибавили.
Во времена падения "Барселоны" с испанского Олимпа "Атлетико" даже не борется за чемпионство. Более того, сейчас мадридцы лишь 5-е в Ла Лиге и, очевидно, будут сражаться за место в "четверке" до финальных туров. Против МЮ "Атлетико" целесообразнее сыграть в классическом для времен Симеоне стиле. Но способность вернуть тот почерк сомнительна.
Травмированные: Васс – Хитон
Под вопросом: Лекомт, Хименес, Лемар, Коке, Кунья, Гризманн – Кавани
Отсутствуют по другим причинам: Гринвуд (МЮ)
"Атлетико": Облак – Льоренте, Фелипе, Савич, Рейнилду – Корреа, Де Пауль, Кондогбия, Лемар – Фелиш, Суарес
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Шоу – Мактоминей, Погба – Рашфорд, Фернандеш, Санчо – Роналду
По громкости имен в составе "Манчестер Юнайтед" берет верх. Но похожие проблемы на протяжении целого сезона обеих команд выравнивают шансы на итоговый успех. Вероятнее всего, в обоих матчах этого противостояния в 1/8 финала голов будет немного. Но хотя бы по мячу на "Ванда Метрополитано" соперники забьют. Далее же на первый план выйдет индивидуальный класс и форма ведущих исполнителей в конкретный момент.
К слову, накануне "Челси" одолел "Лилль" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Напомним, что ранее разобрали требования отобрать у России право на проведение финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 в Санкт-Петербурге.