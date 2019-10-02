AtlanticExpress: авто из США, Канады и Кореи по доступным ценам

Крупный импортер б/у авто из-за границы компания AtlanticExpress предлагает украинским автомобилистам выгодные условия по пригону автомобилей из Америки, Канады и Кореи под заказ. В зависимости от сегмента и страны с которой покупается автомобиль, экономия может составить до 50% от стоимости машин на украинском рынке.

Преимущества б/у авто из США

Согласно последним данным, количество привезенных авто из США в Украину, начиная с января 2019 года превысил показатель в 150 тысяч. Украинцы выбирают автомобили из Штатов за счет их доступности, отличных комплектаций, молодого возраста и сравнительно небольшого пробега.

Транспортные средства покупается на страховых аукционах, таких как Copart, IAAI или Manheim. Большинство автомобилей, продаваемых на таких аукционах имеют технические повреждения в результате ДТП или иных страховых случаев.

Украинские автомобилисты отдают предпочтения хорошо известным и проверенным маркам: Volkswagen, Toyota, Honda, BMW и т.д. Покупая авто из США, клиенты получают:

2-3 летний автомобиль с пробегом до 100 тыс.км

Разницу в цене с аналогичным авто в Украине до 50%

Прозрачную историю эксплуатации и обслуживания авто

Подтвержденный пробег и количество владельцев

AtlanticExpress работает по полному циклу и предоставляет следующие услуги:

Профессиональный подбор авто на аукционах, под запрос и бюджет клиента

Полная проверка автомобиля до старта торгов

Полный расчет окончательной стоимости авто в Украине, включая ремонт

Организация доставки (8-10 недель)

Документальное оформление

Помощь в растаможке и сертификации

Подбор и поиск запчастей

Помощь в ремонте

Фиксированную стоимость услуг в $750 независимо от цены авто

Услугу “под ключ”, при которой клиенту предоставляют полностью готовый к эксплуатации автомобиль.

Б/У авто из Кореи

Вторичный автомобильный рынок Южной Кореи - это прекрасная возможность для украинских автомобилистов приобрести хорошо известные корейские модели автомобилей по доступной цене.

В отличие от американских автомобилей, на аукционах Кореи продают целые автомобили, которые не имеют аварийную историю. Кроме этого, все шкалы измерения (спидометр, расход топлива и т.д.) измеряются в привычных единицах. Система торгов в Корее организована таким образом, что компания-импортер (посредник) имеет возможность вживую проверить автомобиль до того, как вступать в торги.

Интерес к корейскому рынку также вызван возможностью приобрести модификации автомобилей, которые производятся исключительно для внутреннего рынка и не поставляются за границу. Например, автомобили работающие исключительно на газу (LPI/LPG), при этом, ГБО устанавливается непосредственно на заводе. Кроме этого, автомобили, которые предназначаются для домашнего рынка, собираются гораздо качественнее

Преимущества южнокорейского автомобильного рынка:

Возможность купить целое авто с экономией до 35%

Наличие моделей не представленных на рынке Украины

Наличие дизельных и газовых версий авто, которые не поставляются на внешние рынки

Доставка по системе Ro-Ro (автомобиль своим ходом заезжает в трюм специального парома и надежно закрепляется. После прибытия в Украину, машина своим ходом покидает корабль).

Компания AtlanticExpress обеспечивается полный цикл покупки авто из Кореи, гарантируя клиента быструю, безопасную и прозрачную сделку. Стоимость услуг фиксированная - $1000, независимо от цены автомобилей.



