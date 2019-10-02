AtlanticExpress: авто з США, Канади та Кореї за доступними цінами

Відомий імпортер б/у авто з-за кордону компанія AtlanticExpress пропонує українським автомобілістам вигідні умови по пригону автомобілів з Америки, Канади та Кореї під замовлення. Залежно від сегменту та країни з якої купується автомобіль, економія може скласти до 50% від вартості аналогічних машин на українському ринку.

Переваги б/у авто з США

Згідно з останніми даними, кількість привезених авто з США в Україну, починаючи з січня 2019 року перевищило показник в 150 тисяч. Українці обирають автомобілі зі Штатів за рахунок їх доступності, відмінних комплектацій, молодого віку і порівняно невеликого пробігу.

Транспортні засоби купуються на страхових аукціонах, таких як Copart, IAAI або Manheim. Більшість автомобілів, що продаються на таких аукціонах мають технічні пошкодження в результаті ДТП або інших страхових випадків.

Українські автомобілісти віддають переваги добре відомим і перевіреним маркам: Volkswagen, Toyota, Honda, BMW і т.д. Купуючи авто з США, клієнти отримують:

2-3 річний автомобіль з пробігом до 100 тис.км

Різницю в ціні з аналогічним авто в Україні до 50%

Прозору історію експлуатації та обслуговування авто

Підтверджений пробіг і кількість власників

AtlanticExpress працює по повному циклу і надає наступні послуги:

Професійний підбір авто на аукціонах, під запит і бюджет клієнта

Повна перевірка автомобіля до старту торгів

Повний розрахунок остаточної вартості авто в Україні, включаючи ремонт

Організація доставки (8-10 тижнів)

Документальне оформлення

Допомога в розмитненні та сертифікації

Підбір та пошук запчастин

Допомога в ремонті

Фіксовану вартість послуг у $ 750 незалежно від ціни авто

Послугу "під ключ", при якій клієнту віддається повністю готовий до експлуатації автомобіль.

Б/У авто з Кореї

Вторинний автомобільний ринок Південної Кореї - це прекрасна можливість для українських автомобілістів придбати добре відомі корейські моделі автомобілів за доступними цінами.

На відміну від американських, на аукціонах Кореї продають цілі автомобілі, які не мають аварійну історію. Крім цього, всі шкали вимірювання (спідометр, витрата палива і т.д.) вимірюються в звичних одиницях. Система торгів в Кореї організована таким чином, що компанія-імпортер (посередник) має можливість вживу перевірити автомобіль до того, як вступати в торги.

Інтерес до корейського ринку також викликаний можливістю придбати модифікації автомобілів, які виробляються виключно для внутрішнього ринку і НЕ поставляються за кордон. Наприклад, автомобілі працюють виключно на газу (LPI / LPG), при цьому, ГБО встановлюється безпосередньо на заводі. Крім цього, автомобілі, які призначаються для домашнього ринку, збираються набагато якісніше

Переваги південнокорейського автомобільного ринку:

Можливість купить ціле авто з економією до 35%

Наявність моделей не представлених на ринку України

Наявність дизельних і газових версій авто, які НЕ поставляються на зовнішні ринки

Доставка по системі Ro-Ro (автомобіль своїм ходом заїжджає в трюм спеціального порома і надійно закріплюється. Після прибуття в Україну, машина своїм ходом залишає корабель).

Компанія AtlanticExpress забезпечується повний цикл покупки авто з Кореї, гарантує клієнта швидку, безпечну і прозору угоду. Вартість послуг фіксована - $ 1000, незалежно від ціни автомобілів.