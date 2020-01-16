В Atlantic Council проанализировали "нетрадиционное" новогоднее обращение Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (скриншот)

Зеленский предложил сосредоточиться на том, что объединяет украинцев

Американский аналитический центр Atlantic Council прокомментировал новогоднеее обращение к украинцам президента Владимира Зеленского, назвав это обращение "нетрадиционным и нюансированным". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Atlantic Council.

Новогоднее обращение Зеленского аналитичи считают одной из самых значительных речей его молодой политической карьеры.

"Он воспользовался случаем, чтобы изложить свое видение инклюзивной украинской национальной идентичности, преодолевающей языковые и этнические барьеры... Он призвал свою аудиторию задуматься о том, что значит быть украинцем сегодня. Он предложил им сосредоточиться на том, что объединяет, а не разделяет украинцев. В стране, более привыкшей к поляризации нарративов об империи и оккупации, это было что-то новое", - отмечают аналитики.

Также в Atlantic Council прокомментировали критику Зеленского за "попытки преуменьшить символическое значение названий улиц и памятников, чтобы изобразить его равнодушным или даже враждебным по отношению к украинским национальным ценностям".

"В действительности, Зеленский намекал на необходимость такта в отношении темпов изменений в этих чувствительных сферах. Он пытался сформулировать подход к украинской национальной идентичности, который был бы как прагматичным, так и принципиально европейским. Его формула включала признание разнообразия страны и признание ее потенциальной хрупкости, в то же время делая акцент на общем опыте и общих культурных ориентирах, способных объединяться", - отметили в аналитическом материале.

Напомним, президент Зеленский в своем новогоднем поздравлении призвал к взаимоуважению ради будущего своей страны. Он призывал к единству.

Кроме того, Зеленский призвал одинаково уважать языки, на которых говорят жители Украины, обратившись к украинцам в новогоднем поздравлении на крымскотатарском, венгерском и русском языках.