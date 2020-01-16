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В Atlantic Council проаналізували "нетрадиційне" новорічне звернення Зеленського

Новини » Політика     16.01.2020 - 06:15
В Atlantic Council проаналізували "нетрадиційне" новорічне звернення Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (скріншот)

Зеленський запропонував зосередитися на тому, що об'єднує українців

Американський аналітичний центр Atlantic Council прокоментував новорічне звернення до українців президента Володимира Зеленського, назвавши це звернення "нетрадиційним і нюансованим". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Atlantic Council.

Новорічне звернення Зеленського аналитичи вважають однією з найбільш значних промов його молодої політичної кар'єри.

"Він скористався нагодою, щоб викласти своє бачення інклюзивної української національної ідентичності, що долає мовні та етнічні бар'єри... Він закликав свою аудиторію задуматися про те, що значить бути українцем сьогодні. Він запропонував їм зосередитися на тому, що об'єднує, а не розділяє українців. В країні, яка більше звикла до поляризації наративів про імперію та окупації, це було щось нове", - відзначають аналітики.

Також в Atlantic Council прокоментували критику Зеленського за "спроби применшити символічне значення назв вулиць і пам'ятників, щоб зобразити його байдужим або навіть ворожим по відношенню до українських національних цінностей".

"Насправді, Зеленський натякав на необхідність такту стосовно темпів змін у цих чутливих сферах. Він намагався сформулювати підхід до української національної ідентичності, який був би як прагматичним, так і принципово європейським. Його формула містила визнання різноманітності країни і визнання її потенційної крихкості, в той же час роблячи акцент на загальному досвіді і загальних культурних орієнтирів, здатних об'єднуватися", - зазначили в аналітичному матеріалі.

Нагадаємо, президент Зеленський у своєму новорічному привітанні закликав до взаємоповаги заради майбутнього своєї країни. Він закликав до єдності.

Крім того, Зеленський закликав однаково поважати мови, на яких говорять жителі України, звернувшись до українців у новорічному привітанні кримськотатарською, угорською та російською мовами.

"Прямий" і "5 канал" показали новорічне звернення Порошенко замість президента Президент у привітанні побажав миру Україні та згадав про повернення територій
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