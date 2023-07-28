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"Атлант тріумф" заявив про спробу Київміськбуд-1 захопити квадратні метри у центрі столиці

Фото: "Атлант тріумф" заявив про спробу Київміськбуд-1 захопити квадратні метри у центрі столиці (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Атлант тріумф" заявила про спробу ПрАТ "Трест Київміськбуд-1" позбавити компанію права власності на будівлю на Оболонській набережній в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

В "Атлант тріумф" зазначають, що придбали будівлю у ПП "Творча майстерня "Престиж" у 2018 році, де планували зробити центр дозвілля, спортивний клуб та заклади харчування для відпочинку.

"Як нам стало відомо, у 2021 році акціями ПрАТ "Трест Київміськбуд-1" заволоділи невстановлені особи, які призначили номінального директора. Документи реальних інвесторів було знищено, а згодом помер і новопризначений директор. Після цього ПрАТ "Трест Київміськбуд-1" почав оформлювати об’єкти на підставних осіб та подавати скарги до суду за сфабрикованими документами, нібито вони є власниками", - заявили в компанії.

Більш ніж через 20 років після продажу об’єктів нерухомості, попри сплив строку давності суди прийняли справи до розгляду. Серед спірних квадратних метрів опинилася й будівля на Оболонській набережній 13, додають в "Атлант тріумф".

"При цьому ПрАТ "Трест Київміськбуд-12 діяльність не веде, має мільйонні заборгованості перед бюджетом, не сплачує податки та має всі ознаки фіктивної діяльності", - зазначили в компанії.

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