"АТЕШ" знайшов склад техніки в Тольятті для перекидання на Харківський напрямок

"Агент нашого руху з числа ЗС РФ на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.

"Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО та видобуючи необхідні документи", - уточнюють партизани.

Ситуація у Харківській області

З 10 травня російські війська відкрили новий фронт у Харківській області, знову наступаючи у прикордонних регіонах, і це при тому, що частина Харківської області ЗСУ повернули під свій контроль восени 2022 року після вторгнення РФ в Україну в лютому того ж року.

Наразі ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. Хоча окупанти нещадно атакують прикордоння регіону, наступаючи на Вовчанському напрямку та в районі села Липці.

Додамо, що буквально вчора президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення заявив, що Росії не вдалося реалізувати свою операцію щодо наступу в Харківській області. Українські військові ще більше посилять Харківський напрямок.