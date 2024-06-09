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"АТЕШ" знайшов склад техніки в Тольятті для перекидання на Харківський напрямок

Росія, Неділя 09 червня 2024 13:26
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"АТЕШ" знайшов склад техніки в Тольятті для перекидання на Харківський напрямок Фото: партизани знайшли склад техніки у Тольятті для перекидання на Харківський напрямок (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани виявили склад російської техніки для перекидання на Харківський напрямок. Він розташований у військовій частині в Тольятті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент нашого руху з числа ЗС РФ на полігоні в Тольятті виявив техніку, яку окупанти готують на відправку в Україну на Харківський напрямок", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на полігоні розміщено десятки САУ, вантажівок та танків.

"Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО та видобуючи необхідні документи", - уточнюють партизани.

Ситуація у Харківській області

З 10 травня російські війська відкрили новий фронт у Харківській області, знову наступаючи у прикордонних регіонах, і це при тому, що частина Харківської області ЗСУ повернули під свій контроль восени 2022 року після вторгнення РФ в Україну в лютому того ж року.

Наразі ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. Хоча окупанти нещадно атакують прикордоння регіону, наступаючи на Вовчанському напрямку та в районі села Липці.

Додамо, що буквально вчора президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення заявив, що Росії не вдалося реалізувати свою операцію щодо наступу в Харківській області. Українські військові ще більше посилять Харківський напрямок.

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