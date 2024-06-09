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"АТЕШ" нашел склад техники в Тольятти для переброски на Харьковское направление

Россия, Воскресенье 09 июня 2024 13:26
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"АТЕШ" нашел склад техники в Тольятти для переброски на Харьковское направление Фото: партизаны нашли склад техники в Тольятти для переброски на Харьковское направление (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны обнаружили склад российской техники для переброски на Харьковское направление. Он расположен в воинской части в Тольятти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент нашего движения из числа ВС РФ на полигоне в Тольятти обнаружил технику, которую оккупанты готовят на отправку в Украину на Харьковское направление", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на полигоне размещены десятки САУ, грузовиков и танков.

"Наш агент проводит комплексную разведку этой воинской части, изучая размещение ПВО и добывая необходимые документы", - уточняют партизаны.

Ситуация в Харьковской области

С 10 мая российские войска открыли новый фронт в Харьковской области, снова наступая в приграничных регионах и это при том, что часть Харьковской области ВСУ вернули под свой контроль осенью 2022 года после вторжения РФ в Украину в феврале того же года.

Сейчас ВСУ удалось стабилизировать ситуацию. Хотя оккупанты нещадно атакуют приграничье региона, наступая на Волчанском направлении и в районе села Липцы.

Добавим, что буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения заявил, что России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. Украинские военные еще больше усилят Харьковское направление.

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