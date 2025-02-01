"АТЕШ" выяснил, на что идут россияне, чтобы не попасть в штурмы на Херсонском направлении

Фото: россияне саботируют приказы, чтобы не идти на штурмы на Херсонском направлении (Getty Images)

Чтобы не идти на штурмы на Херсонском направлении, россияне прибегают к хитростям. Они специально ломают авто и затягивают с подписью важных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Среди военнослужащих 205-й мотострелковой бригады, дислоцированной в районе Таврийска, растет количество саботажей и отказов выполнять приказы командования", - говорится в сообщении. Например, ответственные за вооружение и лодки военнослужащие, затягивают подписание накладных, осознанно допуская множество ошибок в документах. "Это мешает нормальному снабжению и замедляет подготовку к боевым операциям", - говорят в "АТЕШ". А водители, в свою очередь, ломают автомобили и не торопятся их ремонтировать, ссылаясь на нехватку запчастей и сложность ремонта. "Все это делается с целью выиграть время перед ротацией и дождаться, пока подразделение не отведут в тыл. Командование сталкивается с все большим сопротивлением, и уровень саботажа в армии РФ продолжает расти", - констатируют партизаны.