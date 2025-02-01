"АТЕШ" выяснил, на что идут россияне, чтобы не попасть в штурмы на Херсонском направлении
Чтобы не идти на штурмы на Херсонском направлении, россияне прибегают к хитростям. Они специально ломают авто и затягивают с подписью важных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
"Среди военнослужащих 205-й мотострелковой бригады, дислоцированной в районе Таврийска, растет количество саботажей и отказов выполнять приказы командования", - говорится в сообщении.
Например, ответственные за вооружение и лодки военнослужащие, затягивают подписание накладных, осознанно допуская множество ошибок в документах.
"Это мешает нормальному снабжению и замедляет подготовку к боевым операциям", - говорят в "АТЕШ".
А водители, в свою очередь, ломают автомобили и не торопятся их ремонтировать, ссылаясь на нехватку запчастей и сложность ремонта.
"Все это делается с целью выиграть время перед ротацией и дождаться, пока подразделение не отведут в тыл. Командование сталкивается с все большим сопротивлением, и уровень саботажа в армии РФ продолжает расти", - констатируют партизаны.
Ситуация на Херсонском направлении
Российская армия продолжать штурмовать позиции украинских войск вдоль всей линии боевого столкновения, не оставляя намерений прорвать оборону ВСУ.
За 31 января на этом направлении было зафиксировано 7 штурмов, больше всего из которых на Приднепровском, в островной зоне устья Днепра. Понеся потери живой силы, россияне были вынуждены вернуться на свои исходные позиции.
Добавим, что за последние сутки января на фронте в Украине произошли 134 боев. Почти половина из них произошли на Покровском направлении. Украинские военные там насчитали больше 60 боестолкновений.
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