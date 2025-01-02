"АТЕШ" влаштував диверсію біля складів зі снарядами і ракетами РФ у Тверській області

"Агенти успішно здійснили диверсію на залізниці в районі н. п. Стара Торопа, Тверської області", - йдеться в повідомленні.

Партизани влаштували диверсію на залізниці біля важливих арсеналів РФ у Тверській області (t.me/atesh_ua)

Як розповіли партизани, ця ділянка колії використовується для постачання фронту боєприпасами з 23-го і 107-го арсеналів ГРАУ, які є стратегічно важливими об'єктами для російської військової інфраструктури.

Чим важливі ці склади у Тверській області

На 107-му арсеналі ДРАУ, розташованому в Торопці, що займає площу близько 5 кв. км, зберігаються балістичні ракети "Іскандер", ракети "Точка-У", а також снаряди для артилерії великого калібру і боєприпаси для РСЗВ, такі як "Смерч" і "Град".

Своєю чергою, 23-й арсенал ГРАУ, розташований за 16 км на південь від Торопця, хоч і менший за площею, зберігає значні запаси танкових і артилерійських снарядів, осколково-фугасних мін і боєприпасів для мінометів, а також протитанкових ракет і керованих снарядів.

"Ці арсенали забезпечують значну частину логістики для російських військ на лінії фронту. Проведена диверсія ускладнила постачання боєприпасів, порушивши важливу лінію постачання", - пояснили в "АТЕШ".

Пошкодження залізниці, як уточнюють партизани, позбавляє противника можливості оперативно відновлювати свої ресурси на передовій.