"АТЕШ" вивів з ладу важливий для російського ВПК комбінат у Ростовській області

Партизани руху "АТЕШ" вивели з ладу електрообладнання комбінату з виробництва ракетного палива у Ростовській області. Йдеться про "Комбінат Кам'янський" у Кам'янську-Шахтинському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду руху у Telegram.

Комбінат Каменський забезпечує електроенергією підприємство військово-промислового комплексу, яке випускає тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню "Ураган, "Смерч", "Торнадо-С" та інших та авіаційних систем.

Зазначається, що пошкодження розподільчого вузла створює локальні проблеми для роботи підприємства та потребує часу на ремонт обладнання.

"Такі інциденти неминуче спричиняють збої у виробничих ланцюжках і змушують заводських фахівців займатися відновлювальними роботами замість випуску продукції", - пишуть партизани.

Також подібні точкові втручання у тилу ускладнюють логістику та роботу підприємств, задіяних у забезпеченні російської армії.

"Ми продовжуємо фіксувати та використовувати вразливості у тиловій інфраструктурі, яка працює на війну". - Доавили в "АТЕШ".