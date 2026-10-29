"АТЕШ" вивів з ладу важливий для російського ВПК комбінат у Ростовській області
Партизани руху "АТЕШ" вивели з ладу електрообладнання комбінату з виробництва ракетного палива у Ростовській області. Йдеться про "Комбінат Кам'янський" у Кам'янську-Шахтинському.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду руху у Telegram.
Комбінат Каменський забезпечує електроенергією підприємство військово-промислового комплексу, яке випускає тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню "Ураган, "Смерч", "Торнадо-С" та інших та авіаційних систем.
Зазначається, що пошкодження розподільчого вузла створює локальні проблеми для роботи підприємства та потребує часу на ремонт обладнання.
"Такі інциденти неминуче спричиняють збої у виробничих ланцюжках і змушують заводських фахівців займатися відновлювальними роботами замість випуску продукції", - пишуть партизани.
Також подібні точкові втручання у тилу ускладнюють логістику та роботу підприємств, задіяних у забезпеченні російської армії.
"Ми продовжуємо фіксувати та використовувати вразливості у тиловій інфраструктурі, яка працює на війну". - Доавили в "АТЕШ".
Раніше партизани з "АТЕШ" заявили про проникнення на стратегічне підприємство на СОТ Криму, йдеться про "Фіолент".