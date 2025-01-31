"АТЕШ" розвідав 144 мотострілецьку дивізію ЗС РФ у біля Смоленська, там відновлюють техніку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

За даними "АТЕШ", на території зафіксовано розташування казарм, бронетехніку, самохідні артилерійські установки та РСЗВ. Вся техніка перебуває на відновленні.

Відомо, що цей російський підрозділ воює на Донецькому напрямку. Дивізія відома високим рівнем втрат серед особового складу під час м'ясних штурмів Тернів і практикою тортур над своїми відмовниками.

"Наш агент зібрав дані про техніку, транспорт і розміщення особового складу. Усю інформацію ми оперативно передали Силам оборони України", - зазначили в "АТЕШ".

Фото: АТЕШ" розвідав 144 мотострілецьку дивізію ЗС РФ у біля Смоленська (t.me/atesh_ua)

Розвідка партизанами об'єктів РФ

Варто нагадати, що партизани постійно проводять розвідку об'єктів окупантів, як на лінії фронту, так і в самій Росії. Агенти "АТЕШ" досліджують об'єкти як військового призначення, так і ті, які відповідають за постачання та логістику.

Наприклад раніше ми писали, що російські військові розміщують техніку на залізничній станції "Євпаторія-Товарна" в окупованому Криму. РФ почала активно використовувати цю станцію.