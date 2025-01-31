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"АТЭШ" разведал 144 мотострелковую дивизию ВС РФ у возле Смоленска, там восстанавливают технику

Пятница 31 января 2025 08:26
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"АТЭШ" разведал 144 мотострелковую дивизию ВС РФ у возле Смоленска, там восстанавливают технику Иллюстративное фото: "АТЕШ" разведал 144 мотострелковую дивизию ВС РФ у возле Смоленска (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны разведали территорию 144-й мотострелковой дивизии ВС Российской Федерации. Они базируются неподалеку от Смоленска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

По данным "АТЕШ", на территории зафиксировано расположение казарм, бронетехнику, самоходные артиллерийские установки и РСЗО. Вся техника находится на восстановлении.

Известно, что это российское подразделение воюет на Донецком направлении. Дивизия известна высоким уровнем потерь среди личного состава во время мясных штурмов Тернов и практикой пыток над своими отказниками.

"Наш агент собрал данные о технике, транспорте и размещении личного состава. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины", - отметили в "АТЕШ".

Фото: "АТЕШ" разведал 144 мотострелковую дивизию ВС РФ у возле Смоленска (t.me/atesh_ua)

Разведка партизанами объектов РФ

Стоит напомнить, что партизаны постоянно проводят разведку объектов оккупантов, как на линии фронта, так и в самой России. Агенты "АТЕШ" исследуют объекты как военного назначения, так и те, которые отвечают за снабжение и логистику.

Например, ранее мы писали, что российские военные размещают технику на железнодорожной станции "Евпатория-Товарная" в оккупированном Крыму. РФ начала активно использовать эту станцию.

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