"АТЭШ" разведал 144 мотострелковую дивизию ВС РФ у возле Смоленска, там восстанавливают технику
Партизаны разведали территорию 144-й мотострелковой дивизии ВС Российской Федерации. Они базируются неподалеку от Смоленска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".
По данным "АТЕШ", на территории зафиксировано расположение казарм, бронетехнику, самоходные артиллерийские установки и РСЗО. Вся техника находится на восстановлении.
Известно, что это российское подразделение воюет на Донецком направлении. Дивизия известна высоким уровнем потерь среди личного состава во время мясных штурмов Тернов и практикой пыток над своими отказниками.
"Наш агент собрал данные о технике, транспорте и размещении личного состава. Всю информацию мы оперативно передали Силам обороны Украины", - отметили в "АТЕШ".
Разведка партизанами объектов РФ
Стоит напомнить, что партизаны постоянно проводят разведку объектов оккупантов, как на линии фронта, так и в самой России. Агенты "АТЕШ" исследуют объекты как военного назначения, так и те, которые отвечают за снабжение и логистику.
Например, ранее мы писали, что российские военные размещают технику на железнодорожной станции "Евпатория-Товарная" в оккупированном Крыму. РФ начала активно использовать эту станцию.
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