"АТЕШ" фиксирует "логистический ад" у РФ из-за удара по нефтебазе в Феодосии: что известно

После уничтожения нефтебазы в Феодосии россияне попали в "логистический ад". У оккупантов фиксируется дефицит топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты фиксируют активные передвижения военных бензовозов по всему Крыму. Разрушение нефтебазы в Феодосии привело к серьезному дефициту топлива для ВС РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, оккупанты массово создают мобильные заправочные станции, которые постоянно меняют места дислокации из-за страха удара по ним.

"Высшее командование отдало распоряжение ограничить нахождение точек хранения топлива на одном месте не более 10-12 часов. Такая ситуация показывает, что разрушение объектов такого масштаба критически сказывается как на обеспечении войск, так и на выполнении боевых задач ВС РФ", - констатируют в "АТЕШ".