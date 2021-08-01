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В АТБ заявили, что магазины сети в Одесской области работают в штатном режиме

Автор: РБК-Украина

Магазины сети АТБ в Одесской области работают в штатном режиме.

Об этом сообщила корпорация АТБ, управляющая одноименной национальной сетью магазинов-дискаунтеров.

«Горящие складские помещения в селе Нерубайском не принадлежат корпорации АТБ. На сегодняшний день отгрузка и доставка товара в магазины торговой сети "АТБ", расположенных в Одессе и Одесской области, осуществляются без перебоев в штатном графике", - сообщила компания на своем официальном сайте.

Как известно, сегодня местные СМИ сообщали о возгорании складских помещений в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области, а некоторые из них ошибочно указали, что возгорание произошло на складах АТБ.

"Корпорация АТБ официально заявляет, что не имеет отношения к горящим в селе Нерубайское Одесской области складским помещениям. Корпорация действительно располагает складскими помещениями в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области, находящимся на массиве №2. Возгорание складов, о котором сообщалось, зафиксировано на массиве 4", - уточнили в компании причину появления неточной информации.

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ОдессаАТБ