"АТБ" запускает собственную скидочно-расчетную карту АТБ-Pay

Как говорится в сообщении, карта обладает всеми преимуществами банковской карты Visa Gold, а любые транзакции по ней можно проводить без комиссий: пополнение наличными в терминалах магазинов торговой сети "АТБ", снятие наличных в банкоматах любого банка Украины, регулярный перевод средств с карт любых банков.

Также с помощью карты АТБ-Pay можно совершать покупки в Украине и за рубежом.

Кроме того, фирменная карта даст своим держателям эксклюзивное право на существенные дополнительные скидки при покупке более чем 500 акционных товаров в сети магазинов "АТБ" и право участия в розыгрышах призов и подарков от поставщиков и партнеров компании.

"По данным международной исследовательской компании Nielsen, покупателями магазинов "АТБ" являются до 95% населения Украины, совершающих покупки продуктов питания и сопутствующих товаров. Кто-то делает покупки раз в год, а кто-то каждый день. Это значит, что потенциал выпуска наших карт в Украине составляет около 20 миллионов штук. Наша задача не просто эмитировать миллионы карт, а сделать такую карту основной банковской картой для клиента, создавать новые удобные сервисы. Впереди - совместные мегаколлаборации АТБ-Pay с крупнейшими торговыми операторами различных сегментов торговли, с нашими ключевыми поставщиками и партнерами, запуск универсального мобильного приложения и много других интересных бонусов", - рассказал председатель совета директоров, генеральный директор корпорации "АТБ" Борис Марков в Facebook.

По его словам, на данный день уже выдано более 50 тысяч фирменных карт АТБ-Pay. Покупатели сети, имеющие такие карты, получат в виде выгод, бонусов и скидок около 2 млрд грн в год.

С 6 апреля оформить карту можно в магазинах "АТБ" Запорожья и в любом из отделений "Райффайзен Банк Аваль" на территории Украины.

Компания планирует постепенно масштабировать проект на все регионы страны.