"АТБ" запускає власну знижково-розрахункову картку АТБ-Pay

Корпорація "АТБ" спільно з "Райффайзен Банк Аваль" та Visa запустила кобренд-проект власної платіжної картки - АТБ-Pay.
Про це повідомила прес-служба компанії.
Як йдеться у повідомленні, карта має усі переваги банківської картки Visa Gold, а будь-які транзакції по ній можна проводити без комісій: поповнення готівкою в терміналах магазинів торгової мережі "АТБ", зняття готівки в банкоматах будь-якого банку України, регулярний переказ коштів з картки будь-яких банків.
Також за допомогою карти АТБ-Pay можна здійснювати покупки в Україні і за кордоном.
Крім того, фірмова карта дає своїм власникам ексклюзивне право на додаткові суттєві знижки при купівлі понад 500 акційних товарів у мережі магазинів "АТБ" та право участі в розіграшах призів і подарунків від постачальників і партнерів компанії.
"За даними міжнародної дослідницької компанії Nielsen, покупцями магазинів "АТБ" є до 95% населення України, що здійснюють покупки харчів і супутніх товарів. Хтось робить покупки раз на рік, а хтось кожен день. Це означає, що потенціал випуску наших карток в Україні становить близько 20 мільйонів штук. Наше завдання не просто емітувати мільйони карт, а зробити таку карту основною банківською картою для клієнта, створювати нові зручні сервіси. Попереду - спільні мегаколаборації АТБ-Pay з найбільшими торговими операторами різних сегментів торгівлі, з нашими ключовими постачальниками і партнерами, запуск універсального мобільного додатка і багато інших цікавих бонусів", - розказав голова ради директорів, генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков у Facebook.
За його словами, сьогодні вже видано понад 50 тисяч фірмових карт АТБ-Pay. Покупці мережі, що мають такі картки, отримають у вигляді вигод, бонусів та знижок близько 2 млрд грн на рік.
З 6 квітня оформити картку можна в магазинах "АТБ" Запоріжжя і в будь-якому відділенні "Райффайзен Банк Аваль" на території України.
Компанія планує поступово масштабувати проект на всі регіони країни.
Нагадаємо, корпорація "АТБ" - об'єднання великих українських компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері управління активами, роздрібної торгівлі, виробництва та продажу харчів.
До складу корпорації входять роздрібна компанія "АТБ-Маркет" кондитерська фабрика "Квітень", м'ясна фабрика "Фаворит Плюс". Флагманом бізнесу корпорації є найбільша національна торговельна мережа "АТБ", що налічує 1219 магазинів у 312 населених пунктах 24 областей України. Щодня мережа обслуговує понад 4 млн українців.