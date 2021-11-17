"АТБ" высадила 45 га новых лесов в четырех областях Украины

Вместо анонсированных 30 га новых лесных насаждений корпорация "АТБ", управляющая одноименной национальной сетью из свыше 1,2 тыс. магазинов во всех уголках Украины, подарила стране в тридцатый юбилейный год независимости 45 га новых лесов в четырех областях.

"Для реализации этого проекта благотворительный фонд "АТБ" закупил 180 тыс. саженцев и сеянцев деревьев. В рамках этой экоакции к тридцатилетнему юбилею независимости Украины на протяжении ноября в четырех областях Украины созданы участки новых лесных насаждений. Николаевская, Запорожская и подконтрольная Украине часть Луганской области получили 15 га лесов каждая, где были высажены свыше 33 тыс., 24 тыс. и без малого 23 тыс. саженцев молодых деревьев соответственно. А в шести районах Ивано-Франковской области уже приживаются свыше 98 тыс. молодых деревьев на 30 га лесных угодий", - рассказали в пресс-службе крупнейшего украинского ритейлера национального масштаба.

Экоинициатива крупнейшей национальной сети магазинов-дискаунтеров "АТБ" и ее благотворительного фонда реализована совместно с областными государственными лесными хозяйствами и Государственным агентством лесных ресурсов.

"Наша инициатива получила активный отклик руководителей лесных хозяйств и полное содействие с их стороны: мы так увлеклись этим проектом, что вместо анонсированных к 30-летнему юбилею Украины 30 га лесов высадили аж 45! Мы не могли остаться равнодушными в вопросе восстановления тех лесов, которые больше всего нуждались в помощи человека и социально ответственного бизнеса", - прокомментировал завершение первой волны проекта по спасению и расширению лесных насаждений Украины Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

На своей странице в соцсети Facebook Борис Марков напомнил о важности возрождения лесных насаждений.

"За последние три десятилетия человечество уничтожило около 420 млн га леса. Это в семь раз превышает площадь Украины! В целом за последние 20 лет потери леса только в украинских Карпатах составили около 170 тыс. гектаров, а всего по стране - более миллиона! Забота об окружающей среде и экологии сегодня не только относится к целям устойчивого развития любого бизнеса, это еще и долгосрочная инвестиция для наших детей и внуков - в развитие и процветание нашей страны", - отметил генеральный директор корпорации "АТБ".

Вместе с тем он пообещал, что в следующем году корпорация "АТБ" реализует очередную волну масштабного проекта по высаживанию лесов во всех регионах Украины, и призвал присоединяться к этой инициативе всех неравнодушных.