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"АТБ" висадила 45 га нових лісів у чотирьох областях України

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Київ, Середа 17 листопада 2021 14:54
"АТБ" висадила 45 га нових лісів у чотирьох областях України Фото: "АТБ" (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Замість анонсованих 30 га нових лісових насаджень корпорація "АТБ", яка управляє однойменною національною мережею з понад 1,2 тис. магазинів у всіх куточках України, подарувала країні в тридцятий ювілейний рік незалежності 45 га нових лісів у чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу корпорації.

"Для реалізації цього проекту благодійний фонд "АТБ" закупив 180 тис. саджанців і сіянців дерев. У рамках цієї екоакції до тридцятирічного ювілею незалежності України протягом листопада у чотирьох областях України створено ділянки нових лісових насаджень. Миколаївська, Запорізька, та підконтрольна Україні частина Луганської області отримали 15 га лісів кожна, де було висаджено понад 33 тис., 24 тис. і майже 23 тис. саджанців молодих дерев відповідно. А в шести районах Івано-Франківської області вже приживаються понад 98 тис. молодих дерев на 30 га лісових угідь" , - розповіли у прес-службі найбільшого українського рітейлера національного масштабу.

Екоініціативу найбільшої національної мережі магазинів-дискаунтерів "АТБ" та її благодійного фонду реалізовано спільно з обласними державними лісовими господарствами та Державним агентством лісових ресурсів.

"Наша ініціатива отримала активний відгук керівників лісових господарств та повне сприяння з їхнього боку: ми так захопилися цим проектом, що замість анонсованих до 30-річного ювілею України 30 га лісів висадили аж 45! Ми не могли залишитися байдужими щодо відновлення тих лісів, які найбільше потребували допомоги людини та соціально відповідального бізнесу", - прокоментував завершення першої хвилі проекту з порятунку та розширення лісових насаджень України Борис Марков, генеральний директор корпорації "АТБ".

На своїй сторінці у соцмережі Facebook Борис Марков нагадав про важливість відродження лісових насаджень.

"За останні три десятиліття людство знищило близько 420 млн га лісу. Це в сім разів перевищує площу України! Загалом за останні 20 років втрати лісу лише в українських Карпатах становили близько 170 тис. гектарів, а всього по країні - понад мільйон! Піклування про навколишнє середовище та екологію сьогодні не тільки належить до цілей сталого розвитку будь-якого бізнесу, це ще й довгострокова інвестиція для наших дітей та онуків - у розвиток і процвітання нашої країни", - зазначив генеральний директор корпорації "АТБ".

Водночас він пообіцяв, що наступного року корпорація "АТБ" реалізує чергову хвилю масштабного проекту з висаджування лісів у всіх регіонах України і закликав приєднуватися до цієї ініціативи всіх небайдужих.

Корпорація "АТБ" об'єднує великі українські підприємства, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, управління активами, виробництва та продажу продуктів харчування.

Підприємства корпорації "АТБ" забезпечують роботою понад 70 тис. співробітників і входять до переліку найбільших українських компаній - платників податків.

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