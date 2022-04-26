"АТБ" возобновила деятельность более 40 магазинов в мирных регионах Украины

С возвращением мирной жизни в украинские регионы национальная сеть магазинов "АТБ" уже возобновила деятельность более 40 магазинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Согласно сообщению, в эти дни десять ее магазинов в Сумах и области снова встретили покупателей.

Так, в Сумах возобновили работу 5 магазинов сети по адресам:

ул. Ахтырская, 4а;

ул. Кооперативная, 13;

ул. Я. Мудрого, 57;

просп. Курский, 105;

ул. Петропавловская, 70.

Еще 5 магазинов сети "АТБ" возобновили работу в городах Сумской области:

в Шостке - на ул. Рабочей, 10А и ул. Черниговской, 14;

в Конотопе - на ул. Выровской, 52а и ул. Клубной, 127а;

в Ромнах - на ул. Соборной, 9.

Как отметили в пресс-службе "АТБ", сеть в ближайшее время возобновит работу ранее временно закрытых магазинов в Буче и Ирпене, пострадавших из-за активных боевых действий и зверств оккупантов.

Перед этим компания возобновила работу маркетов в Черниговской области и в ряде населенных пунктов Киевщины.

Как известно, с начала войны "АТБ" делает все возможное для заполнения магазинов широким ассортиментом доступных товаров, ведь многие поставщики сети также оказались в зонах боевых действий в оккупированных регионах или отрезанные от транспортного сообщения из-за разрушения дорожной инфраструктуры.

"АТБ" наладила собственный импорт продуктов питания и товаров первой необходимости из-за рубежа для удовлетворения спроса и преодоления дефицита определенных продуктов питания украинского производства. Сейчас на полках сети можно встретить товары из Польши, стран Балтии, Чехии, Италии и Турции.

Кроме того, с начала вторжения российских войск в Украину вклад корпорации "АТБ" в обороноспособность страны и реализацию гуманитарных проектов превысил 200 млн грн. Из них 100 млн грн направлены на гуманитарные проекты для оказания помощи мирным жителям в зонах боевых действий или во время эвакуации, медицинским учреждениям, волонтерским организациям и прихисткам для беженцев.

В работающих магазинах "АТБ" развернута общенациональная программа сбора гуманитарной помощи и экипировки для защитников Украины, которые команда сети часто самостоятельно доставляет в места, где в этом есть наибольшая потребность. В рамках этого проекта "АТБ" собрала для ВСУ более 100 тонн жизненно важных грузов.