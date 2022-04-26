"АТБ" відновила діяльність понад 40 магазинів у мирних регіонах України

З поверненням мирного життя в українські регіони національна мережа магазинів "АТБ" вже відновила діяльність понад 40 магазинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу корпорації.

Згідно з повідомленням, у ці дні десять її магазинів у Сумах та області знову зустріли покупців.

Так, у Сумах відновили роботу 5 магазинів мережі за адресами:

вул. Ахтирська, 4а;

вул. Кооперативна, 13;

вул. Я. Мудрого, 57;

просп. Курський, 105;

вул. Петропавлівська, 70.

Ще 5 магазинів мережі "АТБ" відновили роботу в містах Сумської області:

у Шостці - на вул. Робочій, 10а та вул. Чернігівській, 14;

у Конотопі - на вул. Вирівській, 52а та вул. Клубній, 127а;

у Ромнах - на вул. Соборній, 9.

Як зазначили в прес-службі "АТБ", мережа найближчим часом відновить роботу раніше тимчасово зачинених магазинів у Бучі й Ірпені, які постраждали через активні бойові дії та звірства окупантів.

Перед цим компанія відновила роботу маркетів у Чернігівській області та в низці населених пунктів Київщини.

Як відомо, з початку війни "АТБ" робить все можливе для заповнення магазинів якнайширшим асортиментом доступних товарів, адже багато постачальників мережі також опинились у зонах бойових дій, в окупованих регіонах або відрізані від транспортного сполучення через руйнування дорожньої інфраструктури.

"АТБ" налагодила власний імпорт харчів і товарів першої необхідності з-за кордону для задоволення попиту та подолання дефіциту певних продуктів харчування українського виробництва. Зараз на полицях мережі можна зустріти товари з Польщі, країн Балтії, Чехії, Італії та Туреччини.

Крім того, з початку вторгнення російських військ до України внесок корпорації "АТБ" в обороноздатність країни та реалізацію гуманітарних проєктів перевищив 200 млн грн. Із них 100 млн грн спрямовано на гуманітарні проєкти для надання допомоги мирним мешканцям у зонах бойових дій або під час евакуації, медичним установам, волонтерським організаціям і прихисткам для біженців.

У працюючих магазинах "АТБ" розгорнута загальнонаціональна програма збирання гуманітарної допомоги й екіпірування для захисників України, які команда мережі часто самостійно доставляє у місця, де в цьому є найбільша потреба. У межах цього проекту "АТБ" зібрала для ЗСУ понад 100 тонн життєво важливих вантажів.