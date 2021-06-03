"АТБ" возглавил рейтинг самых доходных украинских компаний за 2020 год

Отмечается, что "АТБ-Маркет" - единственная компания в топ-5 наиболее прибыльных, не имеющая отношения к эксплуатации сырьевых ресурсов. Также компания стала одной из немногих компаний, которая в кризисный ковидный год продемонстрировала прирост доходов не только среди лидеров по этому показателю, но и среди коллег по рынку розничной торговли.

Визуализация - Liga.net, данные Государственной налоговой службы

Суммарный доход первой десятки крупнейших компаний сокращается не первый год: в 2020-м он составил 784 млрд грн. ($29 млрд), что на 9% меньше, чем годом ранее (в 2019-м суммарный доход упал на 11%). Основная причина - реструктуризация "Нафтогаза" и снижение выручки у металлургов.

Напомним, 28 мая Государственная налоговая служба опубликовала бухгалтерскую отчетность тысяч украинских компаний и сотен тысяч малых и микропредприятий за 2020 год.

В свою очередь, группа компаний "АТБ" много лет подряд удерживает лидерские позиции среди крупнейших налогоплательщиков национального уровня.

Так, по результатам работы в 2020 году группа компаний "АТБ", включающая предприятия в сфере производства и продажи продуктов питания, розничной торговли, управления активами, обновила собственный исторический рекорд по объему уплаченных налогов и сборов в бюджеты различных уровней, достигнув отметки в 15,8 млрд грн - это на 26% больше, чем в 2019 году.

Компания "АТБ-Маркет", входящая в корпорацию "АТБ" и управляющая сетью национального масштаба из более чем 1 200 магазинов-дискаунтеров, по итогам 2020 года возглавила отраслевой рейтинг налогоплательщиков среди компаний розничной торговли и вошла в топ-15 крупнейших налогоплательщиков Украины. Сеть магазинов "АТБ" увеличила уплату налоговых платежей на 28% - до 8,7 млрд грн.

Помимо этого, корпорация признана крупнейшим внутренним инвестором: ее инвестиции в национальную экономику Украины составляют 12 млрд грн.