Инвестиции "АТБ" в экономику Украины за 2020-2021 достигнут 22 млрд грн
По итогам 2020 инвестиции корпорации "АТБ" в экономику Украины составили 9,96 млрд грн, что в долларовом эквиваленте составляет $369,3 млн.
Об этом говорится на сайте корпорации.
В 2021 году корпорация планирует реализовать широкий пакет инвестиций на сумму около 12 млрд грн или $409,9 млн.
"Помимо дальнейшего развития предприятия наши инвестиции станут драйвером роста для подрядчиков и производителей и позволят создавать тысячи новых рабочих мест как в самой корпорации, так и для предприятий-смежников. Внутренние инвестиции крупнейших украинских компаний сегодня -ключевой фактор поддержки роста экономики Украины и благополучия украинцев", - сообщил генеральный директор корпорации Борис Марков.
По его словам, предприятия и подразделения "АТБ" обеспечивают занятость для более 70 тысяч украинцев, а в 2020 году расширение сети супермаркетов позволило создать свыше 5,5 тысяч рабочих мест.
Кроме того, налоговые отчисления компании по итогам 2020 года составили 15,8 млрд грн, что на 26% больше, чем годом ранее.
В 2001 году компания планирует увеличить налоговые отчисления до 19 млрд грн.
Напомним, корпорация "АТБ" - объединение крупных украинских компаний, осуществляющих деятельность в сфере управления активами, розничной торговли, производства и продажи продуктов питания.
В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-Маркет", кондитерская фабрика "Квитень", мясная фабрика "Фаворит Плюс". Флагманом бизнеса корпорации является торговая сеть "АТБ".
По состоянию на 8 апреля 2021 года торговая сеть "АТБ" насчитывает 1216 магазинов в 313 населенных пунктах 24 областей Украины. Предприятие показывает самые высокие темпы развития в Украине последние 10 лет.
Ежедневно покупки в "АТБ" осуществляют свыше 4 млн украинцев.