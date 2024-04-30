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АТБ визнано найбільшим роботодавцем в Украін серед недержавних компаній

Фото: АТБ визнано найбільшим роботодавцем в Украін серед недержавних компаній (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

Корпорація АТБ є найбільшим роботодавцем України серед недержавних компаній, та займає перше місце за чисельністю співробітників у бізнес-сегменті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу "Опендатабот".

На підприємствах корпорації працевлаштовано понад 56 тисяч людей, з яких 44 тисячі - співробітники "АТБ-Маркет".

 За чисельністю співробітників корпорації АТБ поступається лише державній "Укрзалізниці" з 187 620 працівників у штаті, та обійшла також державну "Укрпошту", яка замикає трійку лідерів рейтингу.

Нагадаємо, протягом минулого року АТБ сплатила 25,06 млрд грн податків та зборів, що на 4,62 млрд грн більше за показники попереднього року.

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