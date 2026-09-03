В АТБ відповіли на вкид про "закриття всіх магазинів" у Херсоні

Мережа "АТБ" спростувала чутки про повний вихід з Херсона. Магазини продовжують працювати в місті там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії "АТБ-Маркет".
У компанії наголосили, що інформація про нібито повне припинення роботи мережі в місті не відповідає дійсності.
Закриття окремих торговельних точок зумовлене виключно питанням безпеки.
Йдеться лише про ті об'єкти, які зазнали пошкоджень або були зруйновані внаслідок російських обстрілів. Повноцінна та безпечна робота в таких приміщеннях наразі неможлива.
У компанії зазначили, що "АТБ" не йде з Херсона. Усі магазини, які мають змогу гарантувати належний рівень безпеки для покупців і персоналу, надалі обслуговують містян.
Мешканців Херсона закликають не піддаватися маніпуляціям і довіряти лише офіційним джерелам компанії.
Нагадаємо, мережа "АТБ Маркет" раніше вже запровадила обмеження на продаж бакалії та яєць по всій Україні. Тимчасові ліміти діють як у фізичних супермаркетах, так і під час покупок онлайн.
У компанії пояснили таке рішення масовим викупом соціально значущих продуктів оптовими перекупниками, через що пересічні покупці ризикували залишитися без необхідних товарів.
Слід зазначити, що "АТБ" залишається одним із найбільших гравців ринку ритейлу, який бере свій початок ще з 1990-х років. На сьогодні компанія входить до переліку топ-10 продуктових гігантів України, які контролюють значну частку роздрібного торгівлі в країні.