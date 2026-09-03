В АТБ ответили на вброс о "закрытии всех магазинов" в Херсоне

Сеть "АТБ" опровергла слухи о полном выходе из Херсона. Магазины продолжают работать в городе там, где это позволяет ситуация безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "АТБ-Маркет".
В компании подчеркнули, что информация о якобы полном прекращении работы сети в городе не соответствует действительности.
Закрытие отдельных торговых точек обусловлено исключительно вопросом безопасности.
Речь идет лишь о тех объектах, которые получили повреждения или были разрушены в результате российских обстрелов. Полноценная и безопасная работа в таких помещениях пока невозможна.
В компании отметили, что "АТБ" не уходит из Херсона. Все магазины, которые могут гарантировать надлежащий уровень безопасности для покупателей и персонала, в дальнейшем обслуживают горожан.
Жителей Херсона призывают не поддаваться манипуляциям и доверять только официальным источникам компании.
Напомним, сеть "АТБ Маркет" ранее уже ввела ограничения на продажу бакалеи и яиц по всей Украине. Временные лимиты действуют как в физических супермаркетах, так и при покупках онлайн.
В компании объяснили такое решение массовым выкупом социально значимых продуктов оптовыми перекупщиками, из-за чего рядовые покупатели рисковали остаться без необходимых товаров.
Следует отметить, что "АТБ" остается одним из крупнейших игроков рынка ритейла, берущего свое начало еще с 1990-х годов. На сегодняшний день компания входит в перечень топ-10 продуктовых гигантов Украины, контролирующих значительную долю розничной торговли в стране.