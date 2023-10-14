"АТБ" увійшла до першої п’ятірки найдорожчих вітчизняних брендів

За результатами минулого року компанія сплатила податків і зборів на суму 20,44 млрд грн. Це становить майже половину від показників усього вітчизняного ритейлу.

Протягом першого півріччя поточного року підприємствами групи компаній "АТБ" до бюджетів усіх рівнів уже сплачено 12,01 млрд грн.

Серед лідерів ТОП-50 бізнесів також "Нова пошта" (найдорожчий бренд і партнер "АТБ" щодо проєкту адресної доставки), державний "ПриватБанк", Rozetka та ОККО.

Нагадаємо, цього року "АТБ" святкує 30-річчя з часу свого заснування. Корпорація збудувала одну з найбільш розвинених логістичних інфраструктур в країні, володіє власним вантажним автопарком і сучасними складськими центрами.

Товарообіг "АТБ" за результатами надскладного минулого року становив 176,9 млрд грн (включно з ПДВ).