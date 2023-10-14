RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"АТБ" вошла в первую пятерку самых дорогих отечественных брендов

Фото: "АТБ" вошла в первую пятерку самых дорогих отечественных брендов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания "АТБ" единственной из ритейлеров вошла в первую пятерку рейтинга самых дорогих отечественных брендов. При подсчетах принимали во внимание инвестиционный, географический, технологический, конкурентный факторы, а также определенные финансовые показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование НВ.

По результатам прошлого года компания уплатила налоги и сборы на сумму 20,44 млрд грн. Это составляет почти половину показателей всего отечественного ритейла.

За первое полугодие текущего года предприятиями группы компаний "АТБ" в бюджеты всех уровней уже уплачено 12,01 млрд грн.

Среди лидеров ТОП-50 бизнесов также "Новая почта" (самый дорогой бренд и партнер "АТБ" по проекту адресной доставки), государственный "ПриватБанк", Rozetka и ОККО.

Напомним, в этом году "АТБ" отмечает 30-летие со времени своего основания. Корпорация построила одну из наиболее развитых логистических инфраструктур в стране, владеет собственным грузовым автопарком и современными складскими центрами.

Товарооборот "АТБ" по результатам сверхсложного в прошлом году составил 176,9 млрд грн (включая НДС).

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АТБ