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"АТБ" передала киевским лабораториям три системы экспресс-диагностики COVID-19

Новости » Общество     09.04.2020 - 19:58
"АТБ" передала киевским лабораториям три системы экспресс-диагностики COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Оборудование было приобретено во Франции в рамках помощи украинской медицине для противостояния распространению инфекции

Корпорация "АТБ" сегодня передала три современных лабораторных системы для экспресс-диагностики COVID-19 и инфекционных заболеваний двум киевским лабораторным центрам Министерства здравоохранения, а также Национальной вирусологической референс-лаборатории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в пресс-службе, оборудование было приобретено во Франции в рамках помощи украинской медицине для противостояния распространению коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий.

Каждая из систем CFX96 для выполнения оперативной диагностики в режиме реального времени на COVID-19 и другие инфекционные заболевания может обрабатывать 400 образцов анализов. Новое оборудование, переданное АТБ столичным лабораторным центрам Минздрава, позволит оперативно выявлять коронавирус и его носителей, таким образом снижая масштабы эпидемии.

&quot;АТБ&quot; передала киевским лабораториям три системы экспресс-диагностики COVID-19

"Мы очень признательны нашим благотворителям, которые в сложное для всех медиков нашей страны время нашли финансовую возможность приобрести столь дорогостоящее, высокоточное и жизненно необходимое сегодня оборудование. Это позволит увеличить количество тестирований как в течение суток, так и ежемесячно", - сказала кандидат медицинских наук, заведующая вирусологической референс-лабораторией Ирина Демчишин.

Как отметили специалисты, новейшее оборудование можно использовать для диагностики не только коронавируса, но и других инфекционных заболеваний, а значит, что лабораторные комплексы для экспресс-диагностики будут служить пациентам и после окончания пандемии COVID-19. CFX96 является высокопроизводительной системой, позволяющая проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени, одновременно обрабатывая 90–100 образцов.

"Корпорация "АТБ" откликнулась на обращение Офиса президента и закупила во Франции 12 высококачественных систем для выполнения экспресс-диагностики инфекционных заболеваний. Компания считает своей приоритетной целью помощь украинской медицине, а также людям, которым сейчас требуется поддержка со стороны крупного социально ответственного бизнеса", - заявила региональный директор компании "АТБ-Маркет" Ольга Акимова.

Напомним, ранее сообщалось, что современные системы CFX96 от корпорации "АТБ" будут переданы областным лабораторным центрам и больницам в Житомире, Полтаве, Ивано-Франковске, Львове, Сумах, Черновцах, Херсоне, Чернигове, Киеве и Днепре в период с 6 по 17 апреля.

Первые установки для экспресс-диагностики, на закупку которых "АТБ" выделила 10 миллионов гривен, уже используются медиками в Полтаве, Днепре, Херсоне и Черновцах.

Всего компания "АТБ" в рамках мероприятий по сдерживанию пандемии коронавируса в Украине выделила более 110 миллионов гривен.

Как писало РБК-Украина, корпорация также реализует совместно с Министерством социальной политики благотворительный проект по предоставлению адресной помощи представителям социально незащищенных слоев населения в виде продуктовых наборов и товаров первой необходимости. На реализацию этого проекта компания предоставила 100 млн грн, что позволит осуществить адресную помощь таким категориям граждан по всей территории Украины.

В рамках проекта согласно поименным спискам, составленным региональными и местными подразделениями Минсоцполитики, будет роздано около 580 тысяч бесплатных наборов в локациях присутствия сети "АТБ".

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