"АТБ" оказалась более эффективным ценовым регулятором, чем государство, - эксперты

Корпорация "АТБ" оказалась более эффективным регулятором цен на рынке, а государству нужно вынести уроки из недавних попыток производителей взвинтить цены на волне ажиотажа. Об этом заявили эксперты, опрошенные сайтом Delo.UA, передает РБК-Украина.

Как отмечается в публикации, "карантинный" спрос на продукты питания и товары повседневного потребления продемонстрировал беспомощность государства в вопросах регулирования цен, в то время, как принципиальная позиция компании "АТБ-Маркет", смогла оказать воздействие на цены и политику поставщиков.

"Показательным стал шаг корпорации "АТБ", которая обнародовала цены от поставщиков, благодаря чему сняла с себя обвинения в преднамеренном увеличении цен в период ажиотажного спроса. Конечные потребители склонны винить в повышении цен торговые сети, не вникая в ценовую политику поставщиков, посредников, логистических компаний и т.д. Открытая коммуникация в таких вопросах противодействует манипуляции и формирует задел доверия на будущее", - отметила нардеп Елена Мошенец.

Напомним, ранее компания "АТБ-Маркет" также публично раскрыла и обнародовала на своем сайте ценовые предложения поставщиков, что помогло пояснить причины повышения цен в магазинах. В компании также сообщили, что ради сохранения доступных цен отказались от части прибыли и снизили торговые наценки, чтобы предложить покупателям доступные цены на критически важные продукты в период карантина.

"На ситуацию с повышением цен повлияли производители: они на словах уверяли, что не меняли отпускных цен, но, как свидетельствуют факты, повышали расценки. Этому есть неоднократные подтверждения - поставщики продукции поставляли в торговые сети товары по завышенным ценам. На стабилизацию же ситуации имела влияние, в том числе, и конкуренция торговых сетей между собой. К примеру, позиция корпорации "АТБ" в какой-то степени помогла ей выступить в роли рыночного регулятора. Она сказала другим сетям: на эти товары, которые привлекли к себе внимание потребителей, и за которыми пристально следят, мониторят, мы нашли возможность снизить цены - договорились с поставщиками. "АТБ" начала уменьшать цены. Соответственно, и другие торговые сети начали так поступать. Они понимали, что их товар, особенно скоропортящийся, окажется неконкурентным", - добавил финансовый аналитик Андрей Блинов.

Как отмечают эксперты, ситуация нормализировалась после того, как покупатели увидели привычный ассортимент на полках супермаркетов.

В то же время опрошенные эксперты отмечают, что государственные институты не смогли ничего противопоставить повышению цен, чтобы защитить интересы рядового потребителя, ведь к этой ситуации Украина пришла с полностью разрушенной системой государственного ценового контроля и регулирования.

"Производители и поставщики - это частные предприятия, в ценовую политику которых государство в нормальной ситуации не должно вмешиваться. Однако в рамках "антивирусных" законодательных изменений предусмотрена административная ответственность, если цены на товары противоэпидемического назначения и товары высокой социальной значимости превышают более чем в 1,2 раза уровень цен, определенный Кабинетом Министров", - резюмировала Мошенец.

Напомним, ранее корпорация "АТБ" уличила депутатов в регионах в попытках присвоить себе социальный проект компании, который корпорация реализует совместно с Министерством социальной политики Украины.