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"АТБ" уличила депутатов в регионах в попытках присвоить себе соцпроект корпорации

Новости » Общество     15.04.2020 - 21:43
"АТБ" уличила депутатов в регионах в попытках присвоить себе соцпроект корпорации
Иллюстративное фото (atbmarket.com)

Корпорация "АТБ" оставляет за собой право использовать все доступные законные методы для защиты чести, достоинства и деловой репутации

В ряде регионов и населенных пунктов депутаты и политические силы пытаются присвоить себе социальную инициативу корпорации "АТБ" по предоставлению наборов продуктов и товаров повседневного использования и получить обманным путем дополнительные политические баллы. Об этом говорится в заявлении корпорации "АТБ", передает РБК-Украина.

Как отмечают в пресс-службе, корпорация уже выделила 100 миллионов гривен для помощи социально незащищенным слоям населения во всех регионах Украины и реализует этот проект совместно с Министерством социальной политики и его территориальными подразделениями.

"Как выяснилось, в некоторых случаях представители органов местного самоуправления и депутаты разного уровня присваивают себе инициативу корпорации "АТБ", связанную с реализацией социального проекта, сознательно вводя в заблуждение получателей помощи и стремясь таким образом к своим будущим политическим целям. Корпорация "АТБ" заявляет о недопустимости подобных мошеннических действий со стороны отдельных представителей органов местного самоуправления и депутатского корпуса разного уровня в отношении реализации общенационального благотворительного проекта по обеспечению продуктами питания первой необходимости социально незащищенных слоев населения", - сказано в заявлении.

В качестве примеров в корпорации приводятся действия депутата из Бердянска Виктора Цуканова; нардеп из Тернополя Андрей Богданец уверяет, что именно по его инициативе сеть "АТБ" передает социально незащищенным жителям региона бесплатные продуктовые наборы; представители команды Игоря Буткова из Северодонецка выдают зеленые пакеты "АТБ" как помощь от имени своего депутата; политическая сила "Пчела" из Каменского называет проднаборы от "АТБ" собственной адресной помощью местным жителям.

В связи с этими фактами корпорация "АТБ" потребовала предоставить официальные объяснения по поводу приведенных фактов, а также предупредила, что оставляет за собой право использовать все доступные законные методы для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Вместе с тем, как сообщили в корпорации, к нынешнему времени представители государственных служб по оказанию социальной помощи уже передали адресатам 437 248 бесплатных наборов продуктов и товаров повседневного потребления от корпорации "АТБ" на сумму более 72,5 млн грн.

Напомним, до 23 апреля корпорация "АТБ" передаст сотрудникам государственных социальных служб всего 571 572 таких бесплатных набора на общую сумму 100 млн грн. В наборы входят продукты и товары первой необходимости: крупы, макароны, сахар, соль, растительное масло, лимоны, печенье, чай и прочее.

&quot;АТБ&quot; уличила депутатов в регионах в попытках присвоить себе соцпроект корпорации

Социальная инициатива "АТБ" по поддержке представителей социально незащищенных слоев населения и людей пожилого возраста будет реализована в 191 городе и поселке в регионах присутствия сети. Списки получателей таких бесплатных наборов для реализации социальной инициативы "АТБ" составили региональные и городские подразделения Министерства социальной политики Украины.

Вклад корпорации в противостояние эпидемии COVID-19 и последствиям карантина уже превысил 110 миллионов гривен. Также по просьбе Офиса президента корпорация закупила во Франции на 10 миллионов гривен 12 передовых систем CFX96 для оперативной диагностики COVID-19, а также других инфекционных заболеваний.

Сообщалось, что диагностические системы, позволяющие одновременно осуществлять анализ множества образцов в режиме реального времени, благодаря корпорации "АТБ" появились в областных лабораторных центрах Днепра, Полтавы, Житомира, Ивано-Франковска, Львова, Сум, Черновцов, Херсона, Чернигова и Киева.

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Новости Украины АТБМинистерство социальной политики
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