"АТБ" начинает первый в Украине благотворительный проект с технологией AR

В компании отмечают, что цель проекта - сбор средств на создание первого Всеукраинского реабилитационного центра "Несокрушимые" во Львове.

"С начала войны большая команда корпорации "АТБ" работает в усиленном режиме 24/7 и уже предоставила украинцам гуманитарной помощи на сумму более 200 миллионов гривен. Основные усилия мы сосредоточили на оказании помощи мирным жителям во время эвакуационных мероприятий, населению в городах прямых боевых столкновений, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям. Поэтому этот проект очень особенный для нас и мы надеемся сделать весомый вклад в успешное выполнение его цели. Для нас это сугубо благотворительный проект. Всю прибыль от продажи благотворительных товаров мы отдадим на нужды Центра реабилитации "Несокрушимые" через благотворительный фонд "АТБ", - рассказал Борис Марков, генеральный директор корпорации "АТБ".

Кроме собственно сбора средств в новый проект с технологией AR (Augmented Reality) "Брайти" поможет миллионам граждан, в том числе и малышам, хотя бы немного избавиться от стресса, вызванного войной.

Общая схема работы дополненной реальности единственная камера устройства AR (смартфона, планшета и т.д.) снимает изображение реального объекта, далее устройство сочетает реальное полученное изображение с его цифровым дополнением и выводит конечную картинку на экран. Просто, но одновременно увлекательно.

Также "Брайти" помогут запомнить основные правила безопасности в случае обнаружения взрывоопасных предметов или же просто подозрительных.

"Вводя эту платформу, мы имеем цель не только собрать средства на лечение детей, но и проводить патриотическое воспитание молодежи, обучать детей правилам минной безопасности, чтить украинских Героев. Для многих детей война стала большим стрессом, поэтому очень важно объяснить им, что именно происходит. Лучший способ сделать это - вовлечь их в игру. Благодаря этой платформе мы планируем заинтересовать этим не только детей, но и взрослых украинцев, потому что вклад каждого очень важен", - отметил Константин Мельников, CEO NTI Loyalty.

Напомним, одним из первых невероятно зрелищных инновационных проектов с дополненной реальностью от "АТБ" была акция "ATB Arena".

Количество активных пользователей "ATB Aren" обсчитывалось миллионами, создав виртуальную вселенную "АТБ".