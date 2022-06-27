"АТБ" розпочинає перший в Україні благодійний проект з технологією AR

У компанії зазначають, що мета проекту - збирання коштів на створення першого Всеукраїнського реабілітаційного центру "Незламні" у Львові.

"З початку війни велика команда корпорації "АТБ" працює у посиленому режимі 24/7 і вже надала українцям гуманітарної допомоги на суму понад 200 мільйонів гривень. Основні зусилля ми зосередили на наданні допомоги мирним жителям під час евакуаційних заходів, населенню у містах прямих бойових зіткнень, медичним установам і дитячим лікарням, волонтерським організаціям. Тому цей проект дуже особливий для нас і ми сподіваємося зробити вагомий внесок в успішне виконання його мети. Для нас це суто благодійний проєкт. Весь прибуток від продажу благодійних товарів ми віддамо на потреби центру реабілітації "Незламні" через Благодійний фонд"АТБ", - розповів Борис Марков, генеральний директор корпорації "АТБ".

Окрім власне збирання коштів новий проект з технологією AR (Augmented Reality) "Брайти" допоможе мільйонам громадян, у тому числі й малюкам, хоча б трохи позбутися стресу, спричиненого війною.

Загальна схема роботи доповненої реальності єдина: камера пристрою AR (смартфона, планшета тощо) знімає зображення реального об’єкта, далі пристрій поєднує реальне отримане зображення з його цифровим доповненням і виводить кінцеву картинку на екран. Просто, але водночас захопливо.

Також "Брайти" допоможуть запам'ятати основні правила безпеки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів або ж просто підозрілих.

"Запроваджуючи цю платформу, ми маємо мету не лише зібрати кошти на лікування дітей, але й проводити патріотичне виховання молоді, навчати дітей правил мінної безпеки, вшановувати українських Героїв. Для багатьох дітей війна стала великим стресом, тож дуже важливо пояснити їм, що саме відбувається. Найкращий спосіб зробити це – залучити їх до гри. Завдяки цій платформі ми плануємо зацікавити цим не тільки дітей, але й дорослих українців, бо внесок кожного дуже важливий", - зазначив Костянтин Мельников, CEO NTI Loyalty.

Нагадаймо, одним із перших неймовірно видовищних інноваційних проектів з доповненою реальністю від "АТБ" була акція "ATB Arena".

Кількість активних користувачів "ATB Arena" обраховувалася мільйонами, створивши віртуальний всесвіт "АТБ".