АТБ анонсировал проект по высадке 30 га лесов к юбилею независимости Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корпорации на официальном сайте.

Как отмечают в пресс-службе, в рамках одной из самых масштабных эко-акций, инициированных АТБ, на протяжении октября-ноября в Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Николаевской областях будут высажены новые леса, а в Одесской и Ивано-Франковской областях эко-инициатива АТБ будет направлена ​​на восстановление лесных насаждений.

АТБ профинансирует закупку для последующей высадки свыше 180 тысяч саженцев и сеянцев деревьев.

"30 гектаров леса - в подарок стране! Именно такую эко-инициативу мы запускаем к 30-летию независимости Украины! В октябре-ноябре украинские лесничества высадят подаренные компанией деревья в лесах тех областей, которые больше всего нуждаются в нашей помощи. Свыше 180 тысяч новых саженцев и сеянцев появятся в Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Одесской, Николаевской и Ивано-Франковской областях! Тем самым мы делаем свой вклад в сохранение и спасение наших лесов и экосистемы страны", - говорится в заявлении генерального директора корпорации Бориса Маркова.

Проект будет реализован в партнерстве с Государственным агентством лесных ресурсов, в планах которого увеличение площади украинских лесов до 1 млн га.

"Сегодня эко-сознание переросло понятие модного тренда и становится необходимостью в деятельности любой компании. Поскольку забота об окружающей среде и экологии относятся к целям устойчивого развития любого бизнеса 30 гектаров леса - это не просто наш подарок на юбилей страны. Это долгосрочная инвестиция в наших детей и внуков. В развитие и процветание нашей страны", - добавил Марков.

По словам председателя Гослесагентства Украины Юрия Болоховеца, ежегодно лесоводы самостоятельно высаживают около 200 млн деревьев.

"В рамках инициативы президента "Зеленая страна" должны высадить еще больше: 1 млрд новых лесов за три года, а за следующие 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн га. Это амбициозный, но вполне реальный план. Предлагаем всем желающим приобщаться к этому проекту. Будущее Украины в руках каждого из нас", - отметил он.

Корпорация "АТБ" - объединение крупных украинских предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере розничной торговли, управления активами, производства и продажи продуктов питания. Предприятия корпорации "АТБ" обеспечивают работой более 70 тыс. сотрудников.

Компания входит в перечень крупнейших налогоплательщиков отрасли и страны, а также признана крупнейшим национальным инвестором в экономику Украины. АТБ реализует масштабам социальные проекты, направленные на поддержку системы медицинского обеспечения, помощи медикам и представителям социально незащищенных слоев населения.