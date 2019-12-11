"Аталанта" выбила "Шахтер" из розыгрыша Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" в матче заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов-2019/20. Противостояние в Харькове на ОСК "Металлист" завершилось со счетом 0:3.

"Горняки" забили на 15 минуте игры, но арбитры зафиксировали офсайд у Тете в момент передачи от Тайсона. Виктор Коваленко позже добивал, но в тот момент лайнсмен уже поднял флажок.

Счет открыла "Аталанта" во втором тайме. Судья сперва проверял момент на наличие офсайда через систему видеоповторов VAR, и в итоге гол засчитан.

Дончане доигрывали матч в меньшинстве, что деморализовало команду. Додо получил вторую желтую за неспортивное поведение. И через несколько минут итальянцы забили второй гол. Точку в матче итальянцы поставили на четвертой компенсированной минуте.

Таким образом, "Шахтер" вылетел из главного клубного турнира и продолжит участие в Лиги Европы. "Аталанта" выходит в плей-офф Лиги чемпионов, будучи на последнем месте за тур до финиша.

Загребское "Динамо" в параллельном матче группы уступило "Манчестер Сити" (1:4).

Напомним, ранее были известны 14 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов.