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Аталанта - ПСЖ: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Лиссабон, Среда 12 августа 2020 15:05
Аталанта - ПСЖ: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: "Аталанта" готовится к матчу с ПСЖ (twitter.com/Atalanta_BC)
Автор: Вера Олейник

Специалисты считают фаворитом французский клуб

Между "Аталантой" и ПСЖ состоится первый поединок в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, начиная с этой стадии все противостояния состоят из одной игры. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

12 августа 22:00
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По мнению букмекеров, больше шансов на победу у ПСЖ. Коэффициент на успех команды Томаса Тухеля в основное время матча составляет 2,00, тогда как удачный результат для "Аталанты" оценивается в 3,50, а на ничейный исход предлагается коэффициент 3,80.

Что касается выхода в полуфинал Лиги чемпионов, то специалисты также отдают предпочтение парижанам. Котировки следующие: 1,53 против 2,37.

Статистика

"Аталанта" проводит дебютный сезон в Лиге чемпионов УЕФА. Итальянский клуб добрался до четвертьфинала одного из еврокубков в третий раз в своей истории и впервые за 29 лет. ПСЖ сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов в пятый раз за восемь сезонов, а полуфинале парижане не играли с 1995 года.

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