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Аталанта - ПСЖ: прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Лісабон, Середа 12 серпня 2020 15:05
Аталанта - ПСЖ: прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Фото: "Аталанта" готується до матчу з ПСЖ (twitter.com/Atalanta_BC)
Автор: Вера Олейник

Фахівці вважають фаворитом французький клуб

Між "Аталантою" і ПСЖ відбудеться перший поєдинок в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів, починаючи з цієї стадії всі протистояння складаються з однієї гри. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1".

12 серпня 22:00
Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

На думку букмекерів, більше шансів на перемогу у ПСЖ. Коефіцієнт на успіх команди Томаса Тухель в основний час матчу становить 2,00, тоді як вдалий результат для "Аталанти" оцінюється в 3,50, а на нічийний результат пропонується коефіцієнт 3,80.

Що стосується виходу в півфінал Ліги чемпіонів, то фахівці також віддають перевагу парижанам. Котирування наступні: 1,53 проти 2,37.

Статистика

"Аталанта" проводить дебютний сезон в Лізі чемпіонів УЄФА. Італійський клуб дістався до чвертьфіналу одного з єврокубків втретє у своїй історії і вперше за 29 років. ПСЖ зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вп'яте за вісім сезонів, а півфіналі парижани не грали з 1995 року.

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