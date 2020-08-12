Аталанта - ПСЖ: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Итальянская "Аталанта" сыграет против французского ПСЖ в матче четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры фаворитом встречи считают парижан.

12 августа 22:00

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Для "Аталанты", цвета которой защищает украинский футболист Руслан Малиновский, это дебютная кампания в главном клубном турнире УЕФА. ПСЖ впервые за четыре года удалось наконец пройти барьер 1/8 финала.

Путь в четвертьфинал

Обе команды вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов еще в марте, до длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Посткарантинный период

После возобновления футбола "Аталанта" выиграла девять из 13 матчей серии А при трех ничьих и одном единственном поражении. В итоге клуб из Бергамо во второй раз кряду занял третье место в чемпионате Италии.

Чемпионат Франции не был доигран, а ПСЖ досрочно признали чемпионом страны. Кроме того, парижский клуб завоевал два трофея - Кубок Франции и Кубок французской лиги.