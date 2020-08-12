Аталанта - ПСЖ: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Італійська "Аталанта" зіграє проти французького ПСЖ у матчі чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери фаворитом зустрічі вважають парижан.

12 серпня 22:00

Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Для "Аталанти", кольори якої захищає український футболіст Руслан Малиновський, це дебютна кампанія в головному клубному турнірі УЄФА. ПСЖ вперше за чотири роки вдалося нарешті пройти бар'єр 1/8 фіналу.

Шлях до чвертьфіналу

Обидві команди вийшли в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів ще в березні, до тривалої паузи, викликаної пандемією коронавірусу.

Пост карантинний період

Після відновлення футболу "Аталанта" виграла дев'ять із 13 матчів серії А при трьох нічиїх і одній єдиному ураженні. У підсумку клуб з Бергамо вдруге поспіль посів третє місце в чемпіонаті Італії.

Чемпіонат Франції не дограли, а ПСЖ достроково визнали чемпіоном країни. Крім того, паризький клуб завоював два трофеї - Кубок Франції і Кубок французької ліги.