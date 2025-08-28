Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні

Головне

росіяни запустили декілька груп "Шахедів";

також було застосовано балістику;

у Києві лунали вибухи, вже відомо про перші наслідки.

Атака "Шахедами"

Росіяни запустили десятки ударних дронів ще ввечері середи, 27 серпня. За даними Повітряних сил, ворожі дрони атакували Україну з різних напрямків. Про вибухи повідомлялось у Вінниці, Чернівцях, Києві.

Зокрема, через "Шахедну" атаку у Вінницькій області - знеструмлення залізничної інфраструктури. Низка поїздів курсуватиме із затримками.

Зокрема, із затримкою прибуватимуть поїзди:

№87 Запоріжжя – Ковель;

№139 Київ – Камʼянець-Подільський;

№77 Одеса – Ковель;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№47 Запоріжжя – Мукачево;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№92 Львів – Київ;

№52 Львів – Київ.

Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже знаходяться на ній - їхатимуть під резервними тепловозами.

Атака балістикою

Близько третьої години ночі росіяни вдарили балістикою по столиці. Вже відомо про вибухи у Києві. За попередніми даними, у столиці зафіксовано влучання у декількох районах.

Також повідомлялось про двох постраждалих. Їм надають необхідну допомогу.

Детально про те, що відомо про нічну атаку росіян по Києву - читайте тут.

МіГ-31К

Окрім балістики та "Шахедів" росіяни запускали аеробалістичних ракет "Кинджал". Попередньо, росіяни підіймали у повітря чотири винищувачі МіГ-31К. Повідомлялось про швидкісні цілі у напрямку столиці.

Зокрема, у Макарівському районі Київської області було чути вибух близько 03:55.

"В громаді гучно. Вибух, який багато хто чув о 3:55 - швидше за все, наслідки балістичної хвилі через проліт "Кинджалу". Макарівщина без прильотів. У нас поки все спокійно, - повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар.

