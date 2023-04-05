Атакували шість груп окупантів. У Бахмуті прикордонники відбили "мʼясний штурм вагнерівців"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

"Попри перевагу в живій силі та активне застосування артилерії, російські зайди успіху досягти не змогли. Вогневим ураженням завдано значних втрат противнику, так лише вбитими ворог втратив 29 загарбників, а поранених нараховано не менше 40 осіб", - розповіли у Держприкордонслужбі.

Українські військові нищили окупантів з мінометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Окрім цього вдалось закидати найманців десятками осколкових гранат.

Сили оборони України, серед яких підрозділи Держприкордонслужби, змогли відбити так званий "м'ясний штурм". Напередодні ввечері позиції наших військових одночасно атакували шість груп штурмовиків з-поміж ПВК "Вагнер". Бій розпочався увечері, а протистояння тривало до пізньої ночі.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що розуміють стратегію ЗСУ щодо оборони Бахмута.

Також у Білому домі заявили, що найманці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

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