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Атакували шість груп окупантів. У Бахмуті прикордонники відбили "мʼясний штурм вагнерівців"

Фото: у Бахмуті прикордонники відбили "мʼясний штурм вагнерівців" (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Наталія Кава

Українським військовим вдається мужньо боронити місто Бахмут. Вони героїчно стримують наступ російсько-окупаційних військ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

Сили оборони України, серед яких підрозділи Держприкордонслужби, змогли відбити так званий "м'ясний штурм". Напередодні ввечері позиції наших військових одночасно атакували шість груп штурмовиків з-поміж ПВК "Вагнер". Бій розпочався увечері, а протистояння тривало до пізньої ночі.

Українські військові нищили окупантів з мінометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Окрім цього вдалось закидати найманців десятками осколкових гранат.

"Попри перевагу в живій силі та активне застосування артилерії, російські зайди успіху досягти не змогли. Вогневим ураженням завдано значних втрат противнику, так лише вбитими ворог втратив 29 загарбників, а поранених нараховано не менше 40 осіб", - розповіли у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що розуміють стратегію ЗСУ щодо оборони Бахмута.

Також у Білому домі заявили, що найманці ПВК "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку.

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