За атакою на нафтобазу та енергооб'єкт в Орлі стоїть ГУР, - джерело

Атака на нафтобазу та енергооб'єкт у російському місті Орел була спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Про це РБК-Україна розповіло джерело у розвідці.
За словами джерела, за атакою на об'єкти в Орлі стоїть українська військова розвідка.
При цьому співрозмовник видання додав, що спецоперація була проведена за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та фонду "Повернись Живим".
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, у російському місті Орел пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку безпілотників.
За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, на території нафтобази "Орелнафтопродукт" та енергокомпанії "Ореленерго" "впали" безпілотники.
Пропагандисти уточнювали, що один з дронів влучив по резервуару з паливом на території нафтобази.
Також про роботу протиповітряної оборони повідомляли й у Курській області.
Більш детальні подробиці атаки поки що залишаються невідомими.
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