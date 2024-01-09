UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За атакою на нафтобазу та енергооб'єкт в Орлі стоїть ГУР, - джерело

Фото: за атакою на нафтобазу в Орлі стоїть ГУР (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Атака на нафтобазу та енергооб'єкт у російському місті Орел була спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це РБК-Україна розповіло джерело у розвідці.

За словами джерела, за атакою на об'єкти в Орлі стоїть українська військова розвідка.

При цьому співрозмовник видання додав, що спецоперація була проведена за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та фонду "Повернись Живим".

Атака на Орел

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, у російському місті Орел пролунали вибухи. Росіяни скаржилися на атаку безпілотників.

За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, на території нафтобази "Орелнафтопродукт" та енергокомпанії "Ореленерго" "впали" безпілотники.

Пропагандисти уточнювали, що один з дронів влучив по резервуару з паливом на території нафтобази.

Також про роботу протиповітряної оборони повідомляли й у Курській області.

Більш детальні подробиці атаки поки що залишаються невідомими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціявибухиатака дронівМінцифраГУРГлавное управление разведкиВійна Росії проти України