RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За атакой на нефтебазу и энергообъект в Орле стоит ГУР, - источник

Фото: за атакой на нефтебазу в Орле стоит ГУР (росСМИ)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Атака на нефтебазу и энергообъект в российском городе Орел была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в разведке.

По словам источника, за атакой на объекты в Орле стоит украинская военная разведка. 

При этом собеседник издания добавил, что спецоперация была проведена при содействии Министерства цифровой трансформации Украины и фонда "Повернись Живим". 

Атака на Орел

Напомним, сегодня, 9 января, в российском городе Орел прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку беспилотников. 

По информации пропагандистских Telegram-каналов, на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт" и энергокомпании "Орелэнерго" "упали" беспилотники. 

Пропагандисты уточняли, что один из дронов попал по резервуару с топливом на территории нефтебазы. 

Также о работе противовоздушной обороны сообщали и в Курской области. 

Более детальные подробности атаки пока остаются неизвестными. 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациявибухиатака дроновМінцифраГУРГлавное управление разведкиВойна России против Украины