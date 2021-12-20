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Атаковали силой: за сутки десятки мигрантов из Беларуси пытались прорвать границу Польши

Автор: Иванна Шовкун

За сутки 19 декабря почти 70 мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза. Группа иностранцев атаковала границу Польши силой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польша в Twitter.

По данным спецслужб Польши, границу страны вчера пытались незаконно пересечь 69 человек. Такие случаи наблюдались на участках застав в Пласке, Наревке и Дубиче-Церкевне.

Также на участке, охраняемом пограничниками, 26 иностранцев силой форсировали границу.

Напомним, на границе Польши с Беларусь мигранты снова пытались силой прорваться на польскую сторону. В том числе, закидывая пограничников камнями.

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Польша