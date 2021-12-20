Атаковали силой: за сутки десятки мигрантов из Беларуси пытались прорвать границу Польши

За сутки 19 декабря почти 70 мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза. Группа иностранцев атаковала границу Польши силой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на погранслужбу Польша в Twitter.
По данным спецслужб Польши, границу страны вчера пытались незаконно пересечь 69 человек. Такие случаи наблюдались на участках застав в Пласке, Наревке и Дубиче-Церкевне.
Также на участке, охраняемом пограничниками, 26 иностранцев силой форсировали границу.
Напомним, на границе Польши с Беларусь мигранты снова пытались силой прорваться на польскую сторону. В том числе, закидывая пограничников камнями.