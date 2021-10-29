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Атаковали компании из США и Европы. В Украине накрыли банду хакеров-вымогателей

Автор: Валерия Полищук

В Украине киберполиция разоблачила преступную группировку, которая совершила кибератаки на более 50 компаний по всему миру. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киберполиции.

По данным правоохранителей, злоумышленники совершали атаки вирусом-вымогателем на компании в странах Европы и Америки. Для восстановления доступа к зашифрованным данным требовали выкуп в криптовалюте.

Фигуранты получали контроль над компьютерными системами компаний, используя их уязвимости.

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При этом отмечается, что у

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Киберполиция