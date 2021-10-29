Атакували компанії з США та Європи. В Україні накрили банду хакерів-вимагачів

В Україні кіберполіція викрила злочинне угруповання, яке здійснило кібератаки на понад 50 компаній по всьому світу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу кіберполіції.
За даними правоохоронців, зловмисники здійснювали атаки вірусом-вимагачем на компанії в країнах Європи та Америки. Для відновлення доступу до зашифрованих даних вимагали викуп у криптовалюті.
Фігуранти отримували контроль над комп'ютерними системами компаній, використовуючи їх уразливості.
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При цьому наголошується, що у