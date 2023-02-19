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Нічого не змінилося з початку агресії. Ігнат відреагував на нібито стягування авіації РФ

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 19:28
Нічого не змінилося з початку агресії. Ігнат відреагував на нібито стягування авіації РФ Фото: Юрій Ігнат, спікера Повітряних сил ЗСУ (armyinform)
Автор: Іван Носальський

Росіяни стягнули свою авіацію ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. З того часу ситуація ніяк не змінилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Щодо літаків. Уже п'ятий день обговорюється тема "стягування літаків", але нічого не змінилося з початку агресії. Вони як стягнули близько 750 літаків, так вони в такій, приблизно, кількості там і перебувають. Але не на кордоні з Україною, у жодному разі, а на тих 40 аеродромах, які використовує окупант для агресії проти України", - заявив Ігнат.

За його словами, ці аеродроми знаходяться і на окупованих територіях, і в Росії, і Білорусі. У росіян зараз потужне авіаційне угруповання, але українські війська мають що протиставити.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що за даними західної розвідки, Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною.

Пізніше Ігнат заявив, що росіяни не можуть стягнути свою авіацію до кордонів з Україною, оскільки для цього необхідні аеродроми та інша інфраструктура.

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