Нічого не змінилося з початку агресії. Ігнат відреагував на нібито стягування авіації РФ
Росіяни стягнули свою авіацію ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. З того часу ситуація ніяк не змінилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Щодо літаків. Уже п'ятий день обговорюється тема "стягування літаків", але нічого не змінилося з початку агресії. Вони як стягнули близько 750 літаків, так вони в такій, приблизно, кількості там і перебувають. Але не на кордоні з Україною, у жодному разі, а на тих 40 аеродромах, які використовує окупант для агресії проти України", - заявив Ігнат.
За його словами, ці аеродроми знаходяться і на окупованих територіях, і в Росії, і Білорусі. У росіян зараз потужне авіаційне угруповання, але українські війська мають що протиставити.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що за даними західної розвідки, Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною.
Пізніше Ігнат заявив, що росіяни не можуть стягнути свою авіацію до кордонів з Україною, оскільки для цього необхідні аеродроми та інша інфраструктура.
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