Атаки по російських кораблях допоможуть Україні повністю розблокувати свої порти, - експерт

"Атаки - дуже правильний хід зі сторони України. Фактично це дзеркальна відповідь на аналогічні попередні заяви зі сторони Росії - про те, що вони розглядають будь-які судна, які прямують в порти України чи з портів України, як потенційні військові об’єкти. Дзеркальна відповідь України є дуже правильною. І головне - що вона не тільки словесна, але й втілилася в перші атаки українських морських дронів. Це демонструє, що тільки військово-політична відповідь України може поступово приборкати апетити і агресію Росії, зокрема в Чорному і Азовському морях", - підкреслив Новак.

Він зауважив: ідеально було б, якби країни-члени НАТО, які в тому числі розташовані на узбережжі Чорного моря - Туреччина, Болгарія, Румунія, - взяли на себе зобов’язання забезпечувати військовий захист кораблів принаймні по лінії зернового коридору.

"Але це не є відновлення всього судноплавства. Єдиний варіант – це усунення самої загрози і небезпеки, усунення на сьогодні домінуючої ролі Росії. Тобто, без військового вирішення цього питання відновити в повному обсязі всі види судноплавства всіх видів товарів в акваторіях Чорного і Азовського морів неможливо", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше генерал Сергій Кривонос заявив, що розгорнення Україною морського фронту це потужний крок, який тримає у напрузі російські кораблі.

Своєю чергою український військовий, полковник запасу Роман Світан заявив, що якби не Зернова угода, Україна могла б раніше атакувати російські кораблі. Тому потрібно забути про часткові домовленості, та забезпечити вільне судноплавство морем для всіх країн.